Горещините и вятърът възпрепятстват борбата с пожарите във Франция, Испания и Португалия

Снимка: Сотир Лазаров

Пожарникарите използват всички налични средства, за да овладеят горските пожари, бушуващи по атлантическото крайбрежие на Франция, докато над страната се задава нова гореща вълна, разказва ДПА, цитирана от БТА.

По-големият от двата пожара край Бордо отново се разгоря на отделни места и наложи евакуацията на още хиляди туристи, докато по-малкият пожар, югозападно от Бордо, беше овладян снощи, което позволи на около 15 000 евакуирани жители да се завърнат по домовете си.

Заради опасната обстановка с пожарите в района на известния морски курорт Лакано префектурата в Бордо разпореди тази сутрин евакуацията на къмпингите и ваканционните комплекси в Лакано и Лакано Осеан. Мярката засегна около 4000 души. Самият град Лакано и неговите постоянни жители първоначално не бяха включени в заповедта за евакуация.

Властите подчертаха, че евакуацията е превантивна мярка с оглед на очакваните метеорологични условия. Прогнозите са новата гореща вълна да доведе до повишаване на температурите и понижаване на влажността на въздуха.

Пожарникарите съобщиха тази сутрин, че високите температури и вятърът затрудняват борбата с огъня, който от края на седмицата не се е разпространил на повече територии. За да бъде ограничено разпространението му, на много места в гората вчера бяха направени противопожарни просеки.

В операцията участват общо 2750 пожарникари от цяла Франция и от други европейски държави, подпомагани от 18 самолета за гасене на пожари, 1500 военнослужещи и 1440 полицаи.

Вчера следобед в района пристигнаха два транспортни хеликоптера и военнотранспортен самолет A400M с техника и материали за гасене на пожари от Германия.

„Ще спечелим тази битка“, заяви френският президент Еманюел Макрон и благодари на Турция за изпращането на два самолета за гасене на пожари.

Новоназначеният национален селекционер на Франция Зинедин Зидан също отдаде почит на спасителните служби при първата си публична поява в новата си роля.

„Преди всичко искам да изразя подкрепата си към всички пожарникари – в момента много семейства преминават през изключително тежък период“, каза той.

От сряда насам повече от 220 000 души са били евакуирани в популярния сред туристите от цяла Европа ваканционен район по атлантическото крайбрежие.

Огънят се приближи на около 15 километра от град Бордо и е унищожил приблизително 42 000 хектара гори и храстова растителност – площ от около 420 квадратни километра.

Испанските спасителни служби също съобщават за значителен напредък в борбата с няколко опустошителни горски пожара.

„Вече виждаме светлина в края на тунела“, заяви министър-председателят Педро Санчес след заседание на кризисния комитет в Мадрид.

По думите му правителството ще използва всички налични ресурси, „докато не бъде потушен и последният пламък“.

Засегнатите от пожарите райони са обявени за зони на бедствие, което позволява отпускането на първоначална помощ.

Социалистът Санчес отново призова за надпартийно споразумение по въпросите на климата. Той предупреди журналистите, че отричането на причинените от човека климатични промени е „най-лошото гориво“ в борбата както с пожарите, така и с климатичната криза.

Междувременно усилията за овладяване на огнената стихия се превръщат в надпревара с времето, след като испанската национална метеорологична служба предупреди, че утре започва четвъртата гореща вълна за това лято, която се очаква да продължи поне до неделя.

Температури до 42 градуса и намаляваща влажност на въздуха могат сериозно да затруднят гасенето на пожарите.

Най-тежко засегнати са провинция Авила, западно от Мадрид, както и съседните области Мадрид и Толедо, където огънят досега е унищожил общо близо 80 000 хектара гори и храстова растителност. Въпреки това разпространението на пожарите значително се е забавило след края на седмицата.

Около 90 000 души в района около испанската столица са евакуирани или са с наложени ограничения на придвижването.

Само в провинция Авила предварителните официални оценки сочат, че са изгорели близо 50 000 хектара, или около 500 квадратни километра. Това го прави най-големия горски пожар в съвременната история на Испания, откакто през 1968 г. започва воденето на официална статистика.

Пожарите продължават и в източната провинция Кастейон. В района на Вал де Ушо огънят досега е унищожил около 8500 хектара. Общо около 16 000 души бяха евакуирани, но около 6000 от тях успяха да се завърнат по домовете си вчера след подобряване на обстановката.

Министерството на вътрешните работи в Мадрид съобщи за облекчаване на мерките за безопасност. Според съобщението жителите на 13 населени места ще могат да се върнат по домовете си още тази вечер. Освен това са отменени ограниченията за придвижване в още четири населени места. От това ще се възползват общо около 34 000 души в Мадрид и Авила.

Към днешна дата в Испания продължават да горят общо осем големи горски пожара.

Към момента в Португалия са активни 34 горски пожара, но всички те остават значително по-малки от тези в съседна Испания. В потушаването им участват около 1000 служители на аварийните и спасителните служби, съобщиха властите.

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