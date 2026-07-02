Горещините натовариха рекордно спешната помощ във Виена

Снимка Пиксабей

Изминалите горещи дни доведоха спешните служби във Виена до пределите на техните възможности, написа австрийският в. “Кроненцайтунг“, цитиран от БТА.

Още с началото на горещата вълна в средата на юни броят на спешните повиквания рязко се увеличи и остана на изключително високо ниво в продължение на около две седмици, съобщи виенската служба за спешна помощ.

Особено тревожно е, че от началото на седмицата във Виена са регистрирани трите най-натоварени дни в историята на спешната помощ. Само за четири дни – от понеделник сутринта до четвъртък сутринта – екипите са реагирали на 3975 спешни случая.

Новият дневен рекорд е поставен в периода от понеделник до вторник, когато са отчетени 1398 спешни повиквания за едно денонощие. При нормални условия виенската спешна помощ получава между 900 и 1000 сигнала на ден.

Телефонните линии за спешни случаи също са били силно натоварени. За 72 часа диспечерският център е приел 4349 обаждания. Най-честите причини за повикванията са били проблеми с кръвообращението, припадъци, прегряване на организма, внезапно спиране на сърдечно-съдовата дейност.

Огромното натоварване е било овладяно благодарение на съвместната работа на всички спасителни служби. Освен професионалната виенска спешна помощ в непрекъснат режим са работили и Самарянският съюз на Виена, виенският Червен кръст; службите на ордена на Йоанитите, социално-медицинската служба и болничната служба на Малтийския орден.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!