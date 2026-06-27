Горещините в Европа продължават, три страни отбелязаха температурни рекорди

Снимка: Пиксабей

В петък температурите в Германия, Белгия и Нидерландия счупиха юнските рекорди. 150 милиона европейци са изложени на опасни жеги. В Испания и Франция властите отмениха концерти и други публични събития заради рискове за здравето.

Горещата вълна в Европа бавно се придвижва на север и изток. Във Франция властите казват, че всички трябва да внимават с жегите, а не само старите и болните. На младите и здрави хора беше препоръчано да не ходят на фитнес и да не пият алкохол.

Последните 3 дни във Франция се оказаха най-горещите, откакто страната води национална статистика, а на места температурите надхвърлиха 42 градуса, предава Нова телевизия. Добрата новина е, че от неделя се очаква постепенно захлаждане.

Заради високите температури във френската столица беше отменен парижкият "Прайд", който събира десетки хиляди хора, както и редица други големи събития. В Париж властите въведоха необичайна мярка - до неделя е забранена продажбата и консумацията на алкохол на обществени места. В същото време паркове в града остават отворени и през нощта, за да могат хората без климатици у дома, а това са болшинството парижани, да намерят поне малко прохлада под открито небе.

"Вкъщи нямаме климатик. Само един слаб вентилатор. Бях приготвила храна за следващите три дни, донесохме покривка, лаптоп, защото имаше мач. Засега просто се наслаждаваме на вечерта. Може и да не останем да спим тук, но поне ще прекараме няколко часа на по-хладно", заяви Жули Моран.

"Когато е толкова горещо, пациентите не могат да спят добре, нито да провеждат планираната рехабилитация и физически упражнения. Това неизбежно забавя лечението с дни, а понякога и със седмици. 03.53 За много лечебни заведения подобна инвестиция е изключително скъпа. Ако вложим средства в климатизация, това означава по-малко средства за други нужди", обясни Максим Пютон, директор на болница.

Най-високата температура в историята на Германия от 41,3°C беше регистрирана - засега неофициално - в югозападния град Саарбрюкен. През седмицата, в три поредни дни там бяха отчетени най-високите температури откакто се правят измервания.

Проблемите с жегата в Германия са няколко. Първо в голяма част от сградите климатици няма. Да се намери подвижен климатик или вентилатор е невъзможно, защото всичко е изкупено. Жилищата са проектирани за по-студен климат и задържат топлината.

Парадоксално работа имат и екипите за зимна поддръжка, тъй като продължаващата жега омекотява асфалта и те минават по магистралите с пръскачки, охлаждайки пътищата с вода.

Появиха се и съвети да се шофира внимателно при високите температури и ако бъдат забелязани щети по пътната настилка да се сигнализира на полицията. На 11 аутобана в страната вече има щети. Вероятно на много места предстои поредната безсънна гореща нощ, преди бури да донесат охлаждане.

Абсолютният температурен рекорд на Чехия може да падне този уикенд, смятат синоптиците в страната. Той е 40,4 градуса и на места в неделя се очакват повече.

А в Швейцария атомната електроцентрала "Безнау" изключи от мрежата и двата си реактора в петък. Температурата на водата в река Ааре достигна 25 градуса. Управата на централата каза, че това не позволява да бъдат ефективно охладени реакторите.

Редактор "Екип на Петел",

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