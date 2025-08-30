Горещо в събота

снимка: Булфото

В последните два дни на метеорологичното лято предстои динамично време с всички капризи на горещия сезон. В събота ще е слънчево и горещо с температури от 30 до към 35-36 градуса. Едва привечер, през нощта и в неделя времето ще претърпи обрат с преминаването на студен атмосферен фронт. Ще се усили вятърът от северозапад. Около полунощ и в хода на неделния ден ще се оформят гръмотевични процеси с временно интензивен валеж. Явленията ще са по-изявени в Централна и Източна България с риск от градушка, предава Нова тв.

Дневните температури през двата дни ще са в широк диапазон с осезаема амплитуда. Ако в събота следобед термометрите достигнат 35-36 градуса, то в неделя, в най-топлите часове, пикът на термометрите ще е в интервала 25-30 градуса.



С началото на септември настъпва метеорологичната есен. В понеделник все още облачността ще е променлива с тенденция към разкъсване. Възможни са изолирани превалявания. Във вторник – слънчево с временни увеличения на облаците следобед в Източна България и по планините.

Сутрините – прохладни, следобедите – приветливо топли с температури в понеделник – между 27 и 32 градуса, във вторник – от 30 до 35 градуса.Слабо изразен студен фронт се очаква да премине в средата на предстоящата седмица. С голяма вероятност локални валежи с гръмотевици ще има в сряда вечерта и в четвъртък. Ранните прогнози допускат подобен сценарий и за 10 септември. Дотогава – преобладаващо слънчево време с изолирани смущения.

