Гори автосервиз в София
09.09.2025 / 16:45 1
Кадър БТВ
Голям пожар в столичния квартал "Свобода". По информация на пожарната гори автосервиз, предаде БТВ.
Сигнал за пожара е получен в 15:18 часа. На място веднага са изпратени екипи на пожарната.
Според информацията гори автобояджийски сервиз.
Към момента няма данни за пострадали граждани.
