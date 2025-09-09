реклама

Гори автосервиз в София

09.09.2025 / 16:45 1

Кадър БТВ

Голям пожар в столичния квартал "Свобода". По информация на пожарната гори автосервиз, предаде БТВ.

Сигнал за пожара е получен в 15:18 часа. На място веднага са изпратени екипи на пожарната.

Според информацията гори автобояджийски сервиз.

Към момента няма данни за пострадали граждани.

 

