Гори автосервиз в София

Кадър БТВ

Голям пожар в столичния квартал "Свобода". По информация на пожарната гори автосервиз, предаде БТВ.

Сигнал за пожара е получен в 15:18 часа. На място веднага са изпратени екипи на пожарната.

Според информацията гори автобояджийски сервиз.

Към момента няма данни за пострадали граждани.

