Гори блок в София, пламнал е асансьорът

Булфото

Пожар на асансьор в кв. „Сухата река“ доведе до евакуацията на 20 души, съобщиха за БТА от пресцентъра на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

При инцидента няма пострадали, допълниха от пожарната. Сигналът е подаден в 18:05 часа. На място са били изпратени два противопожарни автомобила и осем пожарникари.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

