Гори един от най-големите молове в Москва: Не е имало никакви сирени или СМС известия към гражданите за опасност

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Огромен търговски център "Мега" в Москва гори.

Мащабна атака с дронове беше съобщена в Москва и Московска област сутринта на 18 юни. Кметът на Москва Сергей Собянин обяви унищожаването на 180 дрона; няма данни за жертви или ранени.

Той обяви това в своя Telegram канал. Според Собянин, в търговския център „Садовод“ са регистрирани леки щети по една сграда след падащи отломки.

„Регистрирани са незначителни щети по една от сградите на мястото на падането на отломките в търговския център „Садовод“. Няма пострадали. На мястото на инцидента работят аварийни служби“, каза Собянин.

Руският телевизионен канал „Дождь“, позовавайки се на своите читатели , съобщи , че по време на атаката в Москва не е имало сирени за въздушна тревога, SMS известия или други предупреждения за опасност.

Поради атаката всички летища в Московска област временно преустановиха дейността си. На летище „Шереметиево“ пътниците бяха евакуирани, а достъпът до терминалите беше ограничен.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи , че Московска област също е претърпяла масивна атака. В Жуковски дрон е ударил жилищен блок на улица „Гагарин“.

Местна жителка разказа пред изданието "Vot Tak", че е била събудена от експлозии около 5:30 сутринта. Тя каза, че е чула звука на дрон над къщата си преди експлозията.

Редактор "Екип на Петел",

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