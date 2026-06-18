Гори един от най-големите молове в Москва: Не е имало никакви сирени или СМС известия към гражданите за опасност
Кадър Фб
Огромен търговски център "Мега" в Москва гори.
Мащабна атака с дронове беше съобщена в Москва и Московска област сутринта на 18 юни. Кметът на Москва Сергей Собянин обяви унищожаването на 180 дрона; няма данни за жертви или ранени.
Той обяви това в своя Telegram канал. Според Собянин, в търговския център „Садовод“ са регистрирани леки щети по една сграда след падащи отломки.
„Регистрирани са незначителни щети по една от сградите на мястото на падането на отломките в търговския център „Садовод“. Няма пострадали. На мястото на инцидента работят аварийни служби“, каза Собянин.
Руският телевизионен канал „Дождь“, позовавайки се на своите читатели , съобщи , че по време на атаката в Москва не е имало сирени за въздушна тревога, SMS известия или други предупреждения за опасност.
Поради атаката всички летища в Московска област временно преустановиха дейността си. На летище „Шереметиево“ пътниците бяха евакуирани, а достъпът до терминалите беше ограничен.
Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи , че Московска област също е претърпяла масивна атака. В Жуковски дрон е ударил жилищен блок на улица „Гагарин“.
Местна жителка разказа пред изданието "Vot Tak", че е била събудена от експлозии около 5:30 сутринта. Тя каза, че е чула звука на дрон над къщата си преди експлозията.
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