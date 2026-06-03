Гори известно заведение на Слънчев бряг

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Огнената стихия е лумнала преди минути

Огромен пожар гори в този момент в Слънчев бряг. В пламъците е избухнало заведение за бързо хранене, което се намира непосредствено до хотел "Tiara beach". От кадрите, които се появиха в мрежата става ясно, че собственикът на заведението се издирва, предаде Флагман.

Наблизо има паркирани коли, чиито собственици също се издирват, тъй като пламъците се разрастват много бързо и има вероятност и те да бъдат изпепелени. Огнената стихия е много близо до четиризвездния хотел и има вероятност и фасадата на сградата да се подпали.

Към мястото хвърчат пожарникарски екипи. На място има полицейски служители и доброволци, които се опитват да овладеят пламъците.

Очаквайте подробности.