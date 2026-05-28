Гори пътнически влак за Бургас
Запали се пътническият влак за Бургас на гарата в Стралджа, съобщи "Телеграф".
Пламнал е локомотивът на композицията.
При инцидента няма пострадали. Пътниците очакват друг влак, с който да продължат пътуването.
На място са изпратени два екипа на пожарната. На мястото има гъст дим.
Причините за инцидента засега не са ясни.
