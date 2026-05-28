Гори пътнически влак за Бургас

Запали се пътническият влак за Бургас на гарата в Стралджа, съобщи "Телеграф".

Пламнал е локомотивът на композицията.

При инцидента няма пострадали. Пътниците очакват друг влак, с който да продължат пътуването.

На място са изпратени два екипа на пожарната. На мястото има гъст дим.

Причините за инцидента засега не са ясни.

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

