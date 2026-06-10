Гори рафинерията в Самара след украински удари

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Рафинерия гори в Самара след атаката, а отбранителен завод в Чебоксари съобщават руските Telegram канали. В Самара е ударена рафинерията в Куйбишев - една от най-големите компании за петролна промишленост в региона, съобщават очевидци от Telegram канала АСТРА. Той публикува няколко такива кадъра, показващи издигащ се дим над града. Местни жители съобщиха за звуците на експлозии, а губернаторът Вячеслав Федорищев съобщи за ракетна опасност. Преди това рафинерията в Куйбишев е спряла няколко пъти работата си заради последиците от атака на БПЛА, предаде Дойче Веле.

Според АСТРА в Чебоксари е атакувано предприятието "ВНИИР-Прогрес", което произвежда антени "Комета", които защитават дронове на руските въоръжени сили от украинската техника за радиоелектронна борба. Telegram каналът публикува и изображения с издигащ се голям стълб дим, вероятно от този горящ завод. ИЗСТРЕЛ във връзка с местни жители съобщават, че експлозии са чути в 04:50 и 06:20 часа. Ръководителят на Чувашката република Олег Николаев заяви, че Чебоксари са под ракетен удар.

Както пише АСТРА, в Казан е обявена ракетна опасност. Освен това два инфраструктурни обекта се запалиха във Владимирска област в резултат на атака с дрон - това съобщи местният губернатор Александър Авдеев, без да дава подробности. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи и за „изгарянето на контейнер за гориво“ в резултат на падане на отломки от БПЛА на територията на цивилен обект.

Редактор "Екип на Петел",

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