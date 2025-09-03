Гори склад за олио в София
03.09.2025 / 07:12 0
снимка Булфото
Пожар пламна в столичния квартал "Илиянци".
Димът се вижда и от съседните жилищни комплекси.
По информация от пожарната гори склад за олио и опаковъчни материали. На място са изпратени пет пожарни автомобила с 15 огнеборци, съобщи Нова тв.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!