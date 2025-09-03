Гори склад за олио в София

снимка Булфото

Пожар пламна в столичния квартал "Илиянци".

Димът се вижда и от съседните жилищни комплекси.

По информация от пожарната гори склад за олио и опаковъчни материали. На място са изпратени пет пожарни автомобила с 15 огнеборци, съобщи Нова тв.

