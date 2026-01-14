Гори склад за текстилни материали в Троян

Булфото

Гори пожар в склад за текстилни материали на ул. „Академик Ангел Балевски“ в Троян. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Сигналът е подаден в 9:14 часа. На място има три екипа на пожарната от Троян, два екипа от Ловеч и два екипа с полицейски служители.

За момента няма данни за пострадали, посочиха от полицията, предаде бТВ.

