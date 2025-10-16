Гори сливенска автоморга

снимка Булфото

Автоморга гори в Сливен, съобщи говорителят на областната полиция Първолета Мандинска.

Сигналът за пожара е подаден в 19:12 часа, предава кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева. На място са изпратени два екипа на Регионалната служба "Пожарна безопасност и защита на населението". Има готовност при необходимост да се пратят още екипи.

Няма пострадали, допълни още Мандинска, предаде БТА.

