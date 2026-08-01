Гори сметището край кюстендилското село Радловци
Кадър Фейсбук, С. Атанасов
Гори сметището при село Радловци в община Кюстендил. Сигналът за пожара е подаден около 14:20 часа, каза за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР – Кюстендил Катя Табачка.
За потушаването на пожара работят два екипа на пожарната и служители на Община Кюстендил, допълни Табачка.
Тя каза още, че една от целите е да не се допусне огънят да премине в близък горски масив.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!