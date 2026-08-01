реклама

Гори сметището край кюстендилското село Радловци

01.08.2026 / 15:26 0

Кадър Фейсбук, С. Атанасов

Гори сметището при село Радловци в община Кюстендил. Сигналът за пожара е подаден около 14:20 часа, каза за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР – Кюстендил Катя Табачка. 

За потушаването на пожара работят два екипа на пожарната и служители на Община Кюстендил, допълни Табачка. 

Тя каза още, че една от целите е да не се допусне огънят да премине в близък горски масив.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама