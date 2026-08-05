Гори централата на "Роскосмос"

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Пожар е избухнал в централата на Роскосмос в Московска област.

ТАСС съобщи това, позовавайки се на службите за спешна помощ. Пламъците са възникнали на територията на Централния изследователски институт по машиностроене (ЦНИИмаш) в Корольов.

„Предварителните данни сочат, че пожарът е причинен от човек“, отбеляза източник от агенцията.

Според московската информационна агенция пожарникарите в Московска област са поискали помощ от своите московски колеги.

Редактор "Екип на Петел",

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