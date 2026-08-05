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Гори централата на "Роскосмос"

05.08.2026 / 19:01 2

Кадър Фб

Пожар е избухнал в централата на Роскосмос в Московска област.
ТАСС съобщи това, позовавайки се на службите за спешна помощ. Пламъците са възникнали на територията на Централния изследователски институт по машиностроене (ЦНИИмаш) в Корольов.
„Предварителните данни сочат, че пожарът е причинен от човек“, отбеляза източник от агенцията.
Според московската информационна агенция пожарникарите в Московска област са поискали помощ от своите московски колеги.

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Коментари
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Горан (преди 19 минути)
Рейтинг: 16588 | Одобрение: -6192
красота
да ама не
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1
kris (преди 22 минути)
Рейтинг: 644197 | Одобрение: 127492
Пожарът бил възникнал от човек....Я да си помислим малко, кой ли е човека и човек ли е, или хохъл диверсант....?!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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