Гори вилната зона на варненския квартал "Владиславово"

Пиксабей

За избухнал пожар във вилната зона на варненския квартал "Владиславово" предаде Радио Варна.

Пламъците бушуват над бл. 32 и горят сухи треви и храсти, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

На място са два екипа на Пожарната, които се борят с пламъците, но огънят все още не е потушен.

Не се съобщава за пострадали.

По-рано днес, в кв. "Младост" две деца са запалили боклуци пред вратата на училище "Неофит Бозвели" и до пристигане на екип на РДПБЗН е обгоряла, съобщиха още от ОДМВР. Инцидентът е станал в 16:40 ч.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!