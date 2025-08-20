Горивата поевтиняват

снимка Булфото

В разгара на летния сезон през август цените на горивата в България отбелязват спад, което носи облекчение за шофьорите в цялата страна. Анализ на данните от платформата Fuelo показва ясно изразена тенденция на поевтиняване при всички основни видове горива спрямо началото на 2025 година.

Средната цена на най-масовия бензин А95 е намаляла значително от пика си през февруари, когато достигаше 2.63 лева за литър. Към 20 август средната му стойност вече е 2.40 лева за литър, което е спад с 23 стотинки. Цената на дизела следва плътно тази на бензина, като средната му стойност е 2.39 лева за литър. В началото на годината дизелът се е продавал за 2.66 лева, което означава, че настоящият спад е с 27 стотинки.

Въпреки общото поевтиняване, по-малките бензиностанции в страната предлагат още по-изгодни оферти, като на места бензинът и дизелът могат да бъдат намерени и на цени от 2.16 лева за литър. За последната година и двата основни вида гориво са поевтинели с по 19 стотинки на литър, което представлява спад от над 7%.

Най-осезаемо е поевтиняването при пропан-бутана (автогаз). Средната му цена в страната е 1.08 лева за литър, като това е най-ниската му стойност от началото на годината. Спрямо периода февруари – март, когато цената му беше 1.30 лева, днес автогазът е с 22 стотинки по-евтин.

Според данните на Fuelo, през август най-ниски цени на горивата се поддържат в област Ямбол. Добрата новина за шофьорите от региона е, че Русе също попада в класацията на областите с най-изгодни горива. Заедно със София, Перник и Пазарджик, тези региони предлагат най-ниските цени в страната, предаде факти.бг.

