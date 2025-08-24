Горски пожар избухна до магистралата за Анталия

Снимка Булфото

Горски пожари се разгоряха в район близо до Памуккале и до магистралата за Анталия, съобщи Reuters.

Пламъците се гасят от 3 самолета, 11 хеликоптера, тежки машини и огнеборци.

Пожарите се разраснаха заради силния вятър, предаде БНР.

Жители на близки селища са своевремненно предупредени.

