Горски пожар избухна до магистралата за Анталия
24.08.2025 / 12:50 0
Снимка Булфото
Горски пожари се разгоряха в район близо до Памуккале и до магистралата за Анталия, съобщи Reuters.
Пламъците се гасят от 3 самолета, 11 хеликоптера, тежки машини и огнеборци.
Пожарите се разраснаха заради силния вятър, предаде БНР.
Жители на близки селища са своевремненно предупредени.
