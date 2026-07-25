Горски пожар засегна обект на НАСА край Мадрид

Снимка Пиксабей

Горски пожар засегна един от трите комплекса на НАСА, осигуряващи връзка с далечния Космос, в Мадрид. Засега няма оценка на нанесените щети, предаде „Франс прес”. Целият персонал е бил евакуиран безопасно, пише nova.bg.

Комплексът се състои от няколко гигантски антени, позволяващи на НАСА да поддържа комуникация с космическите апарати, изследващи най-отдалечените райони на Космоса. Другите два комплекса се намират в Голдстоун, в щата Калифорния, и в Канбера, Австралия.

Заради инцидента НАСА е прехвърлила комуникационните дейности към комплекса в Калифорния.

Испания и Франция се борят с мащабни горски пожари заради сушата и поредицата от екстремни горещи вълни, обхванали Западна Европа от юни насам.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!