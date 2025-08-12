Горски служители правят чудеса от храброст в Пирин планина

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Огнеборците в Пирин планина са вече са изтеглени от терен и са на безопасно място. Причината е, че на един от фронтовете огънят от низов вече е върхов, което налага незабавно изтегляне на екипите. Това са пожарникари, военни доброволци и горски служители.

Комисар Валентин Василев сподели, че в момента гасенето продължава с два хеликоптера. А в момента, в който огънят бъде свален на земята, екипите отново ще се върнат да гасят.

Пожарът вече е и на територията на Национален парк „Пирин“, като по предварителни изчисления е засегнал територия от 15 декара.

В гасенето са се включили и служители на парка. Две от трите основни огнища са локализирани и овладяни. Третото огнище е в в близост до Националния парк, и натам са насочени усилията на спасителните екипи.

Гасенето се осъществява предимно на ръка. Горските служители, които са на терен вече 19-и ден, разказват, че до огнището най-високо в планината се ходи повече от час по изключително стръмен и опасен терен. А гасачните им раници тежат повече от 20 кг, съобщи БНТ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!