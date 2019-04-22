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Горя изоставено училище във Видинско

22.04.2019 / 12:44 0

Изоставено училище във Видинско е горяло вчера, съобщиха от полицията.  На 21 април в 15.15 часа в дежурната част на белоградчишката противопожарна служба чрез телефон 112 бил получен сигнал за пожар в сградата на бившия икономически техникум в Димово. Екипи с два автомобила потушили пламъците, пише Булнюз. 

Дежурна оперативна група извършила оглед на местопроизшествието. Според първоначалните данни – наличие на две огнища в две отделни помещения на първия етаж, пожарът е умишлен.   Сградата е необитаема и неохранявана, със свободен достъп до нея, казаха от полицията. Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство.

 

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