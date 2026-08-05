Горяха две къщи в село Блатница

Снимка Булфото, илюстративна

Екипи на пожарната гасиха пожар, възникнал на територията на стрелчанското село Блатница. Сигнал за лумналия огън е получен малко пред 14 часа днес в дежурната част на РДПБЗН-Пазарджик. Незабавно към мястото са били насочени 3 противопожарни автомобила с огнеборци от Панагюрище, Стрелча и Пазарджик, пише.

По първоначално събраните данни огънят тръгнал от сухи треви и навлязъл в частни имоти. Засегнати са две къщи, в които към момента на пожара не е имало хора (едната е необитаема), както и стопанска постройка, пише dcnews.bg.

Пожарът вече е локализиран и се доизгасява. На мястото има и екип на РУ-Панагюрище, като ще бъде извършен оглед за установяване на евентуалната причина за възникването на инцидента.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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