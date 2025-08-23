Горяха сухи треви край летището в Крумово

Снимка Булфото

Пожарникарите под тепетата имаха доста работа днес.

Четири екипа на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив овладяха пожар, избухнал по-рано днес край летището в Крумово, съобщи за БТА ст. комисар Васил Димов, директор на пожарната в Пловдив.

Сигналът за пожара е бил получен около 13:40 часа днес, а пламъците са обхванали сухи треви и стърнища на площ около 25 декара.

В действията по гасенето, които вече са приключили, са се включили и пожарни екипи от летището и предприятието "КЦМ" АД.

Вчера сутринта пожар възникна и в складова база за обувки в Пловдив. На място бяха изпратени шест противопожарни екипа и автомеханична стълба.

