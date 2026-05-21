Горяща кола блокира пътя София - Варна
Снимка Булфото, архив
Тапа се образува край Велико Търново в посока Варна.
Горящ автомобил наложи временното затваряне на главния път София-Варна в участъка между великотърновските села Малки Чифлик и Шереметя.
Очевидци споделят в социалните мрежи, че в района бързо са се образували километрични опашки от превозни средства и в двете посоки, а трафикът е изключително затруднен, пише Блиц.
Към настоящия момент липсва официална информация за пострадали граждани или за конкретните причини, довели до внезапното възпламеняване на автомобила.
