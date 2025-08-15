Горят къщи в руенското село Разбойна
Пожар е избухнал в село Разбойна край Руен. Сигнал за инцидента е подаден този следобед, предава БНР.
Изгорели са няколко къщи и стопански постройки, съобщи кметът на община Руен Ахмед Мехмед:
"Изпратени са 4 екипа на пожарната - от Несебър, Поморие, Бургас и Айтос. За момента само тази от Айтос, очакват се останалите. Мобилизирали сме земеделски производители с техника и гасим."
За момента няма информация за пострадали хора, допълни Ахмед Мехмед.
