Горят незаконно кабели до река Тунджа

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Критична ситуация край Сливен. Горят масово кабели и гуми в незаконно сметище край река Тунджа и ставаме свидетели на екокатастрофа. Синалите са подадени от рибари, а впоследствие общинският служител в града на стоте войводи Пепа Генчева е подала жалби във всички институции.

Според последни информация областният управител е поел ангажимент, след като се оправи времето, тежка техника да влезе на мястото и да го разчисти, за да не се случват там такива нередни неща.

Това е много добра структурирана схема, защото в нея влизат и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства. Също и складиране в незаконни складове на гуми, и след това горене на медни кабели, частици от които се виждат и в краката ми, разкри Генчева.

Тя допълни, че базата на тази система се намира в село Чинтулово, община Сливен.

Конкретно на това място се извършва горене на кабели от автомобилни инсталации. Имаме информация, че се закупуват автомобилни инсталации от законни автоморги, които ги внасят с тирове като части втора употреба. Продават се на ниски цени, и тук се превозват в промишлени количества с бусчета и камиончета, и подлежат на горене, допълни в „Денят започва“ Пепа Генчева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!