Горят сухи треви на Боаза

Булфото

Горят сухи треви от двете страни на първокласния път в района на Боаза в област Ловеч, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Сигнал за пожара е получен около 11:00 ч. Огъня гасят три противопожарни екипа – два на службата в Ябланица и един на тетевенската.

Няма опасност за хора и постройки, допълниха от полицията.

От ОДМВР в Ловеч казаха още, че пътят не е затворен, но на място има полицейски екип, който подпомага движението. От време на време има частично задимяване заради вятъра, който носи пушека.

Органите на реда призовават шофьорите да се движат с повишено внимание в този участък.

Редактор "Екип на Петел",

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