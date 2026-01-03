Готвачът на Гала Станислав Иванов: Това е бизнес без почивни дни, без празници и уикенди

кадър Нова телевизия

Професията на готвача е изключително тежка и изисква пълно себеотдаване, това каза по Нова телевизия готвочът от „На кафе” Станислав Иванов. „Това е бизнес без почивни дни, без празници и уикенди. Трябва да ти идва от сърцето и душата, за да издържиш на напрежението в кухнята“, сподели той. Победителят от „Хелс китчън” призна, че именно работата му е помогнала да премине през трудните моменти през изминалата година.

Любимецът на зрителките разказа, че през изминалата година се е разделил със съпругата му. Станислав разкри, че двамата са поели по различни пътища, но са запазили добри, човешки отношения. В момента той е фокусиран изцяло върху работата си и новите проекти, които си е обещал да реализира през 2026 г. Миналата пък ще запомни завинаги с излизането на първата му книга.

„Винаги ми е било скучно да чета само рецепти. В моята книга започвам с първата си история – как на 13 години изгорих първите си палачинки за майка ми, а тя, като всяка майка, ми прости“, разказа с усмивка той.

