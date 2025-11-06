Гответе се за 15 ноември: Експерт показа как да измерим грайфера на гумата

Кадър БТВ

Националната кампания „Акция Зима“ вече тече и ще продължи през целия ноември с проверки за безопасността на всички участници в движението. Тя е разделена в три етапа – фокус върху велосипедисти и водачи на електрически тротинетки, контрол над нарушенията от пешеходци и техническа изправност на автомобилите.

От 15 ноември до 1 март всички автомобили трябва да са:

със зимни гуми или

с гуми с минимална дълбочина на протектора 4 мм.

Автомобилният експерт Марин Сираков демонстрира как да проверим протектора – с уред и с монета от 2 лева: ако бялата периферия потъва, протекторът е над 4 мм и гумата отговаря на изискванията. Той припомни, че лятна гума с 4 мм не е адекватна при минусови температури заради втвърдяване на сместа и по-слабо сцепление.

Кога да сменим гумите

Трайни сутрешни температури около и под 5–6°C са знак да преминем към зимни гуми.

Следете индикаторите за износване върху протектора; под 4 мм е време за подмяна.

Какво още да проверим преди зимата

Спирачна система и накладки

Нива на течности: масло, спирачна течност, течност за чистачки

Чистачки и осветление

За дълъг път – достатъчно гориво, вода и базов комплект за зимни условия.

Той даде и съвети за първите дни със сняг и лед.

Карайте по-умерено, избягвайте резки маневри и ускорение. Внимавайте при сутрешни заледявания, особено преди автомобилът да достигне работна температура. Поддържайте дистанция и по-ниска скорост в сенчести и мостови участъци.

„Най-предпочитаната гума е тази, която ви дава сигурност – да спре, когато трябва, и да завие, когато се налага – независимо дали е бюджетен или премиум клас“, обясни Сираков.

Контролът по време на „Акция Зима“ ще е засилен, а целта – по-малко произшествия и по-безопасни пътища през студените месеци.

