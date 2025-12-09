Готви се най-голямата сделка в развлекателната индустрия през последното десетилетие

снимка: Coolcaesar, Уикипедия

Консолидационните процеси в холивудската индустрия навлизат в нов етап, след като „Парамаунт Скайданс” направи изненадваща контраоферта за придобиването на „Уорнър Брадърс”.

Това се случва само дни след като бе обявено, че „Нетфликс” се е съгласил да закупи студиото и стрийминг операциите на компанията за близо 83 мрлд. долара. Ако бъде финализирана, сделката с „Нетфликс” ще стане най-голямата в развлекателната индустрия през последното десетилетие, допълва trafficnews.bg.

Предложението на „Парамаунт” обаче променя ситуацията значително. Компанията е отправила оферта на стойност 108 милиарда и 400 милиона долара — сума, която значително надминава условията, договорени от Нетфликс, и може да пренареди очакванията за бъдещето на „Уорнър Брадърс”, неговия богат филмов каталог и престижната му стрийминг платформа.

Собственикът на „Парамаунт” — Дейвид Елисън, и баща му Лари Елисън, са известни със своите добри отношения с администрацията на Доналд Тръмп. Според източници Лари Елисън вече е провел разговори с висш представител на Белия дом относно потенциални промени в CNN — ключово звено в портфолиото на „Уорнър Брадърс” Дискавъри.

