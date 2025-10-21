Готвят ПУП за част от "Максуда" във Варна, търсят незаконните постройки там

Булфото

Започната е процедура по изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) за част от „Максуда“, попадаща в район „Одесос“. Става дума за участък, който обхваща ската покрай бул. „Левски“ и кръговото на „Девня“. Това съобщи районният кмет Янислава Шопова по време на отчета за свършената работа през изминалата година от встъпването й в длъжност, пише "Морето".

В микрорайона за който се изработва планът, непрестанно се генерират огромни количества отпадъци, трупани по самия скат. Периодично се налагат специални акции по отстраняването им, костващи значителен ресурс.

Междувременно тече и обследване на собствеността на имотите в обхвата на ската. След установяването на незаконни постройки ще се пристъпи към премахването им.

„За мен е изключително важно всичко да бъде законоустановено и да се погрижим за хората, които са в неравностойно положение и живеят там. Това са постройки, които са несъвместими с нормалния начин на живот, но вътре живеят болни хора. Важна е превенцията с насочването на тези хора към социалните институции, за да можем да се погрижим за тях.“, каза Шопова.

Според администрацията може би ще са нужни години за изработването на ПУП, но наличието му ще даде възможност за облагородяване на района.

