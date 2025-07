Готвят филм за последния концерт на Ози Озбърн

снимка: ozzyosbourne, Инстаграм

Филм за последния концерт на легендарния рокаджия Ози Озбърн и "Блек Сабат", озаглавен Back to the Beginning, ще излезе по кината в началото на 2026 г., съобщи "Варайъти".

Филмът с продължителност 100 минути за разпродаденото шоу в Бирмингам е продуциран от Mercury Studios, предава БНТ.

Представена като любовно писмо до Ози и новаторското звучене на "Блек Сабат", продукцията проследява епичното целодневно събитие на стадион "Вила парк", се посочва в прессъобщение.

С гръмотевични изпълнения на парчета като War Pigs, Iron Man, Children of the Grave и Paranoid, филмът обещава дълбоко лично и наелектризиращо сбогуване с "Кръстника на хеви метъла", както и ексклузивен достъп зад кулисите и интервюта от емблематичното събитие.

Концертът, водещ на който беше актьорът Джейсън Момоа, включваше изпълнения на "Металика", "Гънс ен' роузис", Рони Ууд, Стивън Тайлър от "Аеросмит", "Слейър", "Пантера", Йънгблъд и други.

Повече подробности за разпространението на филма Back to the Beginning ще бъдат обявени през следващите месеци.

Шоуто в Бирмингам отбеляза първия съвместен концерт на оригиналния състав на "Блек Сабат" от 20 години. Историческото музикално събитие събра 42 000 души на стадион "Вила парк". Други 3 милиона платиха, за да гледат предаването му на живо.

Седемдесет и шест годишният Ози Озбърн ще разкаже за здравословните си проблеми и последния си концерт в отделен документален филм на Парамаунт плюс, озаглавен No Escape From Now. Премиерата му е насрочена за по-късно тази година.

