Готвят модернизация на Зоопаркa във Варна

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Община Варна ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ в размер до 2,8 млн. лева по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Средствата са предназначени за модернизация на Зоопаркa във Варна и подобряване на условията за опазване на застрашени животински видове. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ към Общински съвет - Варна, на което беше дадена зелена светлина за кандидатстване, съобщават от пресслужбата на ОбС.

Целта на процедурата е да се съхрани биологичното разнообразие чрез изграждане, обновяване и оборудване на съоръжения за отглеждане на редки и защитени видове в контролирана среда (ex situ). Предвижда се също създаване на по-добри условия за размножаване на животни и участие в програми за връщането на някои видове в естествените им местообитания.

Варна е сред допустимите кандидати по програмата, тъй като вече разполага с необходимите стратегически документи за развитието на зоологическата градина, изготвени по проект за техническа помощ.

Максималният размер на финансирането за общината е малко над 1,4 млн. евро с ДДС. Средствата могат да бъдат използвани за строително-ремонтни дейности, оборудване, подготовка и управление на проекта.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 30 септември 2026 г., а изпълнението на дейностите трябва да приключи не по-късно от 31 декември 2029 г.

Предложението предстои да бъде разгледано от Общинския съвет, който трябва да даде съгласие Община Варна да кандидатства по процедурата и да гарантира устойчивостта на инвестицията за период от поне пет години след приключването на проекта.

Редактор "Екип на Петел",

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