Готвят промени в отпуска по бащинство

Пиксабей

Необходимо е по-добро прецизиране на предлаганите промени в Кодекса на труда, които засягат т.нар. "отпуска по бащинство“, смятат представители на работодателски организации. Това са 15-те дни, непосредствено след изписване на детето от болничното заведение, за което таткото получава парично обезщетение в размер на 90% от среднодневното му възнаграждение.

Според Кодекса на труда, когато майката и бащата имат брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на детето, които обаче започват да текат в деня на изписване на детето от болничното заведение. Аргументите за предоставянето на тези дни е мъжът да се включи в грижите за бебето и да подпомогне майката.

Наскоро представители от групата на "ПП-ДБ“ в НС внесоха искане за промени в трудовото законодателство, които да позволят взимането на подобен отпуск по бащинство веднага след раждането на детето, както и бащите да го направят на части, а не наведнъж както е в момента, като мотивите за това са, че нуждата от активна подкрепа на бащата не винаги е концентрирана в първите дни след изписването. Друг мотив за предлаганите промени в Кодекса на труда е, че когато детето е родено в последния месец на годината, неизползваната част от отпуската ще може да бъде прехвърляна и ползвана през следващата календарна година.

Според Кирил Бошов - зам.-председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, ако в дадена голяма фирма има, например около десет новородени деца, това би означавало 50 непланирани дни отпуск за бащите.

"Несъмнено това би затруднило работният процес. Важно е да не се спекулира с исканията за отпуск, тъй като това би заприличало на едни обикновени отпуски, а не толкова на грижи за бебето“, обясни Бошов, цитиран от БНР.

По думите му, предложените изменения изискват по-детайлно разглеждане и представяне.

15-дневният отпуск след изписването на детето от родилното отделение е и най-често използваният от татковците - над 20 хил. мъже годишно го правят, като най-много са татковците от София - повече от половината.

Теодосия Бояджиева - държавен експерт в отдел „Парични обезщетения“ в НОИ уточни, че други видове, които таткото може да ползва, са оставащата отпуска от тази на майката, само при условие, че детето е навършило 6 месеца, както и тази за отглеждане на детето до навършване на 2-годишна възраст. Тези отпуски могат да се "преотстъпят" и на баба или дядо на детето.

Условията за ползване на отпуските са аналогични и за мъжете осиновители, както и другите членове на семейството като баби и дядовци, в случаите на прехвърляне на дните за отглеждане след 6-я месец или до навършване на 2-годишна възраст на детето.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!