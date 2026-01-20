Готвят протест срещу Сарафов във Варна утре

Снимка: Булфото

Студенти излязоха на протест пред кабинета на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов с искане за неговата оставка и за избор на нов главен прокурор преди предсрочните парламентарни избори. Акцията бе организирана от обединението "Студенти срещу мафията".

Ниските доходи и съсипаната инфраструктура са резултат от корупцията. Тя ще се разраства, ако няма независима съдебна система. Това каза в предаването на Радио Варна Post Factum създателят на обединението Александър Танев.

Сред участниците в акцията преобладаваха студенти по право, които настояха за спазване на закона и за реално функционираща съдебна система, посочи Танев.

Според недоволните Сарафов заема поста в противоречие с промените в Закона за съдебната власт и няма законово основание да изпълнява функциите на главен прокурор.

Танева подчерта, че протестиращите са направили опит да връчат студентска прокламация лично на Сарафов, но не са били допуснати до кабинета му.

Текстът е прочетен пред медиите и залепен на вратата, а на място е разпънат и транспарант с надпис "Сараф OFF вън", допълни той.

Студентите настояват Висшият съдебен съвет да отстрани Сарафов и предупреждават, че гражданският натиск ще продължи. По думите на Танев изборът на нов главен прокурор е ключов за провеждането на по-честни и прозрачни избори и за ограничаването на корупцията.

От обединението обявиха нови протести за утре от 18,30 ч. пред Съдебната палата в София, както и във Варна и Пловдив. Планирана е и акция пред Висшия съдебен съвет в четвъртък сутринта, когато ще се проведе негов пленум.

