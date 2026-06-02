Готвят скок на цените на тока и парното от 1 юли

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия, които трябва да влязат в сила от 1 юли 2026 г. Според разчетите на регулатора сметките за ток на домакинствата ще нараснат средно с 2,99%, а тези за парно- с 4,58%.

За отделните топлофикационни дружества предлаганото от КЕВР изменение от 1 юли т.г. е както следва :

- за "Топлофикация София" EАД – изменение на действащата цена с 5,50% % /поискано от дружеството увеличение от 29,00 %/

- за "ЕВН България Топлофикация" ЕАД - изменение на действащата цена с 3,70 % /поискано от дружеството увеличение от 12,69 %/

- за "Топлофикация Плевен" ЕАД - изменение на действащата цена с 5,54 %/поискано от дружеството увеличение от 11,27 %/

- за "Топлофикация Бургас" ЕАД – изменение на действащата цена с 3,66 %/поискано от дружеството увеличение от 17,28 %/

- за "Веолия Енерджи Варна" ЕАД - изменение на действащата цена с 5,19 %/поискано от дружеството намаление от 10,05 %/

- за "Топлофикация Враца" ЕАД - изменение на действащата цена с 3,59 %/поискано от дружеството увеличение от 49,42 %/

- за "Топлофикация ВТ" АД - изменение на действащата цена с 4,99 %, /поискано от дружеството увеличение от 26,02 %/

- за "Топлофикация Разград" ЕАД - изменение на действащата цена с 4,98 %,/поискано от дружеството увеличение от 15,35 %/

- за "Юлико-Евротрейд" ЕООД - изменение на действащата цена с 3,39 %,/поискано от дружеството увеличение от 64,61 %/

- за "Топлофикация Русе" АД - изменение на действащата цена с 5,00 %,/поискано от дружеството увеличение от 69,05 %/

- за "Топлофикация Перник" ЕАД - изменение на действащата цена с 4,23 %,/поискано от дружеството увеличение от 29,68 %/

- за "Топлофикация Сливен" ЕАД - изменение на действащата цена с 5,18 %,/поискано от дружеството увеличение от 33,37%/.

"В сегашната ситуация на високи енергийни цени на световните пазари Комисията положи максимални усилия, за да сведе до минимум поисканите увеличения на цените на електрическата и на топлинната енергия. С ценовите предложения на КЕВР за поредна година България запазва позицията си на страна с една от най-ниските цени на електроенергия за бита в цяла Европа. Това стана възможно след като регулаторът приложи рестриктивен подход по отношение на поисканите от дружествата разходи, без обаче да допусне създаването на условия за влошаване на качеството на предоставяните услуги", гласи изявление на КЕВР.

Предложенията на КЕВР ще бъдат обсъдени на открити заседания и обществени обсъждания, след което регулаторът ще приеме окончателните си решения за цените, влизащи в сила от 1 юли, посочва Фокус.

