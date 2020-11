Говорителката на Белия дом обяви, че Тръмп не приема загубата. Телевизия я отряза

Кадър: БНТ

Говорителката на Белия дом Кейли Вакенани обяви, че Доналд Тръмп не приема загубата на изборите и смята, че има измами с гласовете. Изявлението й обаче бе отрязано от телевизия "Фокс нюз", пише "Гардиън".

По време на събитие в централата на Националния комитет на Републиканската партия говорителят коментира от свое име, че републиканците искат "всеки валиден глас да бъде преброен и всеки невалиден глас да бъде отхвърлен", което принуди консервативния телевизионен канал Фокс нюз да спре излъчването.

They finally did it. Fox News cuts off Kayleigh McEnany for lying.pic.twitter.com/eM0j0au0WL