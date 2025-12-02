Говорителят на Спешна помощ: Няма тежко пострадали на протеста

кадър: БНТ

8 линейки са на терен по време на протеста в София. Това заяви говорителят на Спешна помощ Катя Сунгарска. От думите й стана ясно, че не може да се конкретизира колко души са потърсили Спешна помощ, тъй като ситуацията е "динамична", но няма информация за тежко пострадали хора.

"Много е динамична ситуацията. Ще ви забуди, ако ви дам точна бройка. Има няколко човека, които спешните екипи са хоспитализирали. Спешните екипи преглеждат всеки, който заяви, че има някакъв дискомфорт или че нещо друго се е случило", обясни Катя Сунгарска за БНТ.

ОТ думите й стана ясно, че няма тежко пострадали при протеста:

"Нямам информация за много тежко пострадали, за животозастрашаващо състояние на някои от пострадалите. Мисля, че няма тежко пострадали...Доколкото разбирам травматизъм от някакви удари, може би, или от предмети", каза Катя Сунгарска.

