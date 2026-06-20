Град във Франция забрани на хората да умират

Снимка: Пиксабей, илюстративна

В югоизточния френски град Льо Лаванд местните власти издали спорна и символична заповед, която на практика „забраняваше умирането“. Въпреки абсурдността на формулировката, тя се основава на реален проблем с пълните гробища и липса на земя за нови погребения, пише Indian Defence Review.

Според градските власти местното гробище е било напълно пълно – всички парцели и концесии са били изчерпани. След това кметът обяви, че в града няма нито един свободен гроб за нови погребения.

Ситуацията се усложни от факта, че предложеният проект за ново „морско гробище“ в живописен район край брега е бил блокиран от съда поради екологични ограничения.

Бившият кмет Жил Бернарди обясни, че решението за „забраната за умиране“ е по-скоро символично и форма на обществен протест срещу правна безизходица: „Това не беше сериозен опит за регулиране на смъртта. Това беше протест“, отбеляза той. Бернарди подчерта, че градът е длъжен да погребе мъртвите, но физически няма място за това, предаде БГНЕС.

Ситуацията стана сериозна след смъртта на бездомен мъж, за когото градът не успя незабавно да намери място за погребение. По закон местните власти са задължени да осигурят погребение в рамките на няколко дни, но в Льо Лаванду това стана невъзможно. Кметът призна, че системата е в безизходица между закона, липсата на земя и съдебните разпореждания.

Иначе Льо Лаванд е известен като „градът на делфините и лавандулата“, той се намира в подножието на масива Мор, точно между градовете Йер и Сен Тропе. Градът е световноизвестен с дългата си плажна ивица, на която има 12 плажа, кристално чистите води и боровите гори, които стигат почти до морето.

Защо във Франция липсва място в гробищата?

Тези проблеми не са уникални само за един град. В големите френски градове, особено в Париж, недостигът на място за погребение съществува от десетилетия. Причините са исторически и правни:

Много семейства имат доживотни права върху гробове;

Старите гробища рядко освобождават място;



Разширяването на гробищата в градовете е възпрепятствано от недостига на земя.

Френските общини постепенно се отказват от вечните погребения и преминават към отдаване под наем на парцели за 10, 30 или 50 години. След този период парцелите могат да бъдат върнати на града за повторна употреба.

Париж също така стартира програми за търсене на изоставени гробове, които след законови процедури могат да бъдат използвани повторно, а останките да бъдат прехвърлени в костници.

Редактор "Екип на Петел",

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