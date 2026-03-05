Гръдев: КСНС трябва да се свика, това е грешка на служебното правителство

Кадър БНТ

Експерт посочи грешка на служебния премиер.

Проблемът на Иран е особеният характер на управлението. Съветът на старейшините, който избира нов лидер, още не се е произнесъл. Израел иска да елиминира всеки един аятолах. Това заяви пред БНТ Димитър Гърдев, бивш председател на парламентарната комисия по външна политика.

Николай Свинаров, бивш министър на отбраната, е на мнение: „Като европейци трябва да имаме своята позиция. В момента в МВнР има сериозен екип, но, за съжаление, дипломацията е много далеч. Трудно може да се очаква връщане към дипломатическо уреждане на въпроса.“

„КСНС трябва да се свика, това е грешка на служебното правителство. Целият парламент трябва да участва. Имаме дългосрочна политика, не може да дойдеш за месец и половина и да решаваш всичко сам. ЕС също има член като чл. 5 от Договора на НАТО, така че трябва да имаме сериозно поведение и позиция“, подчерта Гърдев.

„Американската страна искаше преди време разполагане на афганистанци тук на територията на нашите бази, като в Румъния и Гърция. Нашите бази са с различен статут, трябва за всяко нещо да питат НС. Хората трябва да бъдат спокойни“, увери той.

Смята обаче, че България не е подготвена за реалните опасности, с които се сблъскваме в момента, пише novini.bg.

