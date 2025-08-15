"Градски Транспорт - Варна": Внимание, нови опити за измама с абонаментите карти

снимка: Фейсбук, "Градски транспорт Варна" ЕАД

За нови опити за измама с абонаментните карти за пътуване с градския транспорт алармират от "Градски транспорт Варна" ЕАД.

"В социалните мрежи се тиражират НОВИ ОПИТИ за ИЗМАМА с абонаменти карти за пътуване в градския транспорт на Варна! Напомняме Ви да не отваряте и последвате предоставени линкове!

Абонаментни карти се предоставят единствено и само от ОП ТАСРУД.", заявяват от транспортното дружество.

