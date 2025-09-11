"Градски транспорт-Варна" отново е на загуба

снимка: Община Варна

Комисията по собственост и стопанство към Общински съвет – Варна разгледа и одобри годишните финансови отчети на общинските дружества за изминалата 2024 г. По време на днешното заседание на комисията бяха обсъдени резултатите на 11 здравни заведения и 6 търговски дружества, собственост на Община Варна.

Обобщените данни показват, че значителна част от дружествата са приключили годината с положителни резултати. Най-добро представяне сред лечебните заведения има „Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Марков – Варна“, която е реализирала печалба от 747 хил. лв. С положителен резултат е и Специализираната болница по акушерство и гинекология „Проф. д-р Димитър Стаматов“, отчела 215 хил. лв. печалба. За разлика от тях, „Специализираната болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ остава в затруднено положение, като за 2024 г. загубата възлиза на 416 хил. лв., предаде Радио Варна.

Диагностично-консултативните центрове запазват тенденция към устойчиво развитие. Най-добри финансови резултати са отчетени от ДКЦ V и ДКЦ IV, коитоса приключили годината с печалби от съответно 204 хил. лв. и 203 хил. лв. ДКЦ „Чайка“ е реализирал 74 хил. лв. положителен резултат, а ДКЦ III – 45 хил. лв. Печалби са записали също „Дентален център I Варна“ с 10 хил. лева и Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина I – над 1,2хил. лева.

Две здравни заведения остават на минус. Това са ДКЦ „Св. Иван Рилски“ в район „Аспарухово“, отчел загуба от 217 хил. лв., и ДКЦ I „Св. Клементина“, приключил с отрицателен резултат от близо 125 хил. лв.

При търговските дружества с най-добри показатели е „Дворецът на културата и спорта“, чиято печалба достига 473 хил. лв. при 167 хил. лв. година по-рано. „Обреди“ ЕООД също показва стабилност, реализирайки 225 хил. лв. печалба, с 8 хил. лв. повече спрямо предходната година. „Пазари“ ЕАД също запазва добрите си позиции, като приключва 2024 г. със счетоводна печалба от 111 хил. лв. С положителен резултат от близо 15,5 хил. лева е „Ученическо и столово хранене“, което осигурява изхранването на децата в детските градини.

Единственото работещо общинско дружество на минус е „Градски транспорт“ ЕАД. Въпреки отчетената загуба, тенденцията е към подобряване на финансовото състояние. Докато през 2022 г. отрицателният резултат е бил 2,058 млн. лв., а през 2023 г. – 1,152 млн. лв., за 2024 г. загубата е сведена до 453 хил. лв., стана ясно на днешното заседание.

Съветниците одобриха и отчета на „Стадион Спартак“ ЕАД за 2024 г. Дружеството е приключило на загуба, дължаща се на разходи за одит, счетоводни услуги и съдебен изпълнител, като през годината не е развивало дейност.

