"Градски транспорт" прави протест и автошествие в понеделник във Варна

Недоволни хора излизат по улиците на морската столица.

НСБ и част от нейните основни членове организират протестни действия, които ще се проведат в няколко града на страната в периода 9–12 март.

Акциите са свързани с настояване за намиране на законодателно решение за осигуряване на 5% увеличение на основните месечни заплати от бюджета в секторите, финансирани на принципа на субсидията. Те не получиха ръст в първия вариант на т.нар. удължителен закон, предаде Радио Варна.

Протестните акции ще се проведат в следната последователност:

09.03. – Протест на работниците в "Български пощи"

Работещите в "Български пощи" ще спрат работа в деня, в който според графика за този месец следва да се раздават пенсиите. В 7:30 ч, когато започва работното им време, те ще излязат пред станциите в знак на протест и няма да обслужват клиенти.

Тяхното искане е за осигуряване на средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. Необходимият ресурс е 2,42 млн. евро.

Организатор: Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ

09.03 – Протест на работниците в Градски транспорт - Варна

Работниците в Градски транспорт – Варна ще проведат протестно автошествие и блокада на Аспаруховия мост.

Автошествието ще започне в 11 ч. във Варна от ул. "Тролейна" №48 и ще премине по следния маршрут: ул. "Тролейна" №48 – бул. "Христо Смирненски" – ул. "Димитър Полянов" – ул. "Георги Пеячевич" – ул. "Девня" – АМ "Черно море" – Аспарухов мост, където ще се проведе протестен митинг от 12 до 18 часа.

Работниците настояват за осигуряване на средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. Необходимият ресурс за това е в размер на 1,3 млн. евро.

Организатор: Федерация на транспортните синдикати към КНСБ

10.03 – Протест на работниците в Градски транспорт - Русе

Протестът ще започне в 9 часа и ще продължи до 18 ч. Ще бъде блокирано движението на част от автобусните линии в града чрез затваряне на цялото пътно платно на бул. "Трети март" в района на кръговото кръстовище и пресечката с ул. "Генерал Никола Рибаров", Западна промишлена зона, гр. Русе.

Действията ще доведат до блокиране на следните линии от градския транспорт: №2, №9, №24, №16 и №19.

Работниците в Градски транспорт – Русе настояват за осигуряване на средства от бюджета за поне 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. За целта са необходими 0,55 млн. евро.

Организатор: Федерация на транспортните синдикати към КНСБ

11.03 – Протест на работещите в Градски транспорт - София

Работниците и служителите от градския транспорт в София отправиха покана към министър-председателя, министъра на финансите и кмета на Столична община да посетят на място едно от работните им места и да се запознаят лично с условията на труд. Целта е за открит разговор, без въвличане на работниците в политически противопоставяния и изместване на фокуса от реалните им проблеми. Поканата е за 8:30 часа на 11 март за поделение "Трамкар" на "Столичен електронспорт" ЕАД.

За увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт на столицата със задна дата от 1 януари са необходими общо 8,38 млн. евро от бюджета, разпределени по следния начин:

– "Столичен автотранспорт" – 2,31 млн. евро;

– "Столичен електротранспорт" – 2,28 млн. евро;

– "Метрополитен" – 2,76 млн. евро;

– Център за градска мобилност – 1,03 млн. евро.

Организатор: Федерация на транспортните синдикати към КНСБ

12.03 – Протест са работниците в Агенция "Пътна инфраструктура"

Работещите в Агенция "Пътна инфраструктура" ще блокират Прохода на Републиката (Хаинбоаз) за времето от 12 до 18 часа на 12 март.

Те настояват за осигуряване на допълнителни 5% за увеличение на основните месечни заплати, както и гаранции за неговата дългосрочност и устойчивост, а не само в рамките на действието на т.нар. удължителен закон.

Организатор: Синдикат "Пътно дело" към КНСБ

Към момента се наблюдава и високо социално напрежение, свързано с нивата на възнагражденията в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и Министерството на околната среда и водите. В тази връзка се уточняват възможни протестни действия на работещите, за които допълнително ще бъде предоставена информация. |

