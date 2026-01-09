Градският транспорт на Варна се движи по разписание

снимка: Фейсбук, "Градски транспорт Варна"

Градският транспорт във Варна се движи по разписание и без затруднения, каза шефът на общинския превозвач Николай Антонов.

Няма участъци в града, където придвижването на автобусите да е затруднено заради поледици. Безпроблемно се обслужват и тролейбусните линии, предаде "Морето".

Малък проблем е имало вчера вечерта в районите на Боровец и Галата, но той е решен своевременно с опесъчаване на пътните участъци.

От дружеството се извиняват на пътниците за мръсния вид на автобусите тази сутрин, но заради заледяване на водоизточниците е нямало възможност за измиването и подготвянето им за новите курсове.

