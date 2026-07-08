реклама

Градският транспорт в Пловдив с шофьори от Индия и Узбекистан

08.07.2026 / 10:04 1

кадър: БНТ

Нова група шофьори от Индия и Узбекистан пристигна в Пловдив, за да се включи в екипа на Градския транспорт. Заради липсата на кадри от фирмата - консорциум, която обслужва автобусните линии, вече наеха 15 индийци в началото на годината.

Заради бавната процедура по обработването на документите шофьорите пристигат на групи, като очакванията са да надхвърлят 150.

На 1 юли е подписан и новият договор с общината, в който е заложено да има подмяна на автопарка и автобусите да се движат до полунощ, предаде БНТ.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
Горан (преди 3 минути)
Рейтинг: 16213 | Одобрение: -5847
като ги знам индийците как карат, майните трябва да си правят по няколко застраховки живот и злополука и редовно да ходят на църква да се молят
да ама не

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама