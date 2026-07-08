Градският транспорт в Пловдив с шофьори от Индия и Узбекистан

кадър: БНТ

Нова група шофьори от Индия и Узбекистан пристигна в Пловдив, за да се включи в екипа на Градския транспорт. Заради липсата на кадри от фирмата - консорциум, която обслужва автобусните линии, вече наеха 15 индийци в началото на годината.

Заради бавната процедура по обработването на документите шофьорите пристигат на групи, като очакванията са да надхвърлят 150.

На 1 юли е подписан и новият договор с общината, в който е заложено да има подмяна на автопарка и автобусите да се движат до полунощ, предаде БНТ.

Редактор "Екип на Петел",

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