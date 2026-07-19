Градският транспорт в София с повече автобуси за финала на Световното

Снимка: Булфото

В София създадоха специална организация за всички фенове, които желаят да проследят финала на Световното на открито.

Очаква се около 5 хиляди души да се съберат на стадион „Юнак”, посочва Нова телевизия.

В столицата хората могат да гледат финала на Мондиал 2026 и на други точки – зад музея „Земята и хората”, зад стария колодрум в Борисовата градина, амфитеатъра „Гранд Каньон парк” в квартал „Младост 1” и парк „Люлин” срещу Кооперативния пазар. Навсякъде има поставени големи екрани.

От Столична община са осигурили по-голям капацитет по нощните линии N1, N2, N3.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!