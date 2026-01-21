Градският транспорт във Варна се включва в инициативата „Запис без компромис“ на полицията

Снимка: Petel.bg

"Градски транспорт" във Варна се включи като партньор в инициативата „Запис без компромис“ на ОД на МВР – Варна и получи благодарност за подкрепата си в превенцията на пътния травматизъм в града.

Платформата стартира на 18 август миналата година и е единствена по рода си в национален мащаб.

Подадените записи помагат на компетентните органи да предприемат навременни превантивни действия – с мисъл за живота и здравето на всички участници в движението, пишат във фейсбук страницата си от "Градски транспорт".

"Резултатите са налице – през 2025 г. пътният травматизъм в област Варна е намалял спрямо предходната година. Нека бъдем отговорни на пътя!", завършват те.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!