Градушка 20 минути в Силистренско: Първо дребна, после едра

Кадър Фб

Градушка над 20 минути в с. Професор Иширково, област Силистра, дребна с повторна едра!, предаде Метео Балканс.

През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб, в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°. Утре (12 май) ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевични бури. Ще има и градушки, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Синоптиците обявяват жълт код за потенциално опасно време в половин България. Предупреждението е в сила за областите: Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Кърджали, Хасково, Смолян, Шумен, Силистра, Разград, Търговище, Велико Търново, Русе и Плевен.

Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад, по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 23°.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад, по високите части – силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 9°.

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 19°-20° по северното до 24°-25° по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

През нощта срещу сряда вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. През деня ще е ветровито с променлива, често значителна облачност. На места, главно в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Температурите ще се понижат и минималните ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 15° и 20°. В четвъртък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от североизток. Облачността ще се задържи по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места, главно в Южна България.

През следващите дни до края на тази и в началото на следващата седмица въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има следобедни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. През почивните дни, с преминаването на средиземноморски циклон, се повишава вероятността за интензивни и значителни по количество валежи. В петък дневните температури слабо ще се повишат, а през следващите дни отново ще се понижат, като в неделя преобладаващите максимални ще бъдат между 15° и 20°.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!