Градушка като лешник удари Попово

Кадър Фб

Градушка удари Попово.

От кадрите се вижда мощна буря, която премина преди малко през града.

Засега няма данни за пострадали.

През нощта срещу петък валежите постепенно ще отслабнат и ще спират в повечето райони, а облачността временно ще се разкъсва. Най-късно в части от Централна Северна България, където не са изключени слаби валежи чак до сутринта.

Защо издаваме нива 1 и 2? Нива 1 и 2: Очаква се развитие на гръмотевични бури поради проникването на по-студен въздух от северозапад , силния дневен прогрев и почти липсващия задържащ слой над планинските райони. Очаква се да се образуват по-организирани бури в района на Крайова - Букурещ - Плевен. Бурите ще бъдат съпроводени от градушка с размер около 1-2см и силни пориви на вятъра - до 60-80 км/час, особено в Румъния.

Петъчния ден ще премине под знака на динамично и неустойчиво време. След сравнително спокойните сутрешни часове атмосферата бързо ще се активизира, а в много райони на страната ще се развиват мощни купесто-дъждовни облаци, които ще доведат до краткотрайни, но на места интензивни валежи и гръмотевични бури.

Най-голяма е вероятността за по-сериозни явления в Западна България, Централна Северна България и Югоизточна България, където на отделни места се очакват значителни количества валеж за кратък период от време. Не са изключени локални градушки, както и силни пориви на вятъра около гръмотевичните клетки.

През деня ще духа слаб, а в северозападните райони временно умерен вятър от запад-северозапад. С него ще проникне малко по-хладен въздух, но въпреки това температурите ще останат типично летни. Максималните стойности в страната ще бъдат между 27° и 33°C.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!