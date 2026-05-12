Градушка като яйце удари Трявна, много коли са изпочупени

Кадър Фб

Градушка удари Трявна. Парчетата лед са с размера на яйце, пишат хора в социалните мрежи и прилагат снимки.

"Много коли са със счупени стъкла", казват живущите в града, пише Фокус.

Валежите във Врачанско продължават и днес. Синоптиците предупредиха за опасно време днес. Обявен е жълт код за бури в повече от половин България.

Утре в по-голямата част от страната времето ще бъде ветровито. В Северна България и западната част от Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад.

Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 16°.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!